G. Galli: “Fernandez brilla ai Mondiali, e i 2001 viola? Solo in amichevole”

"La partita di ieri è finita agli inni nazionali: si vedeva dallo sguardo degli argentini che avrebbero vinto. Nel primo tempo la Francia non è semplicemente esistita, Di Maria è stato irreale. Poi i cambi di Scaloni, la Francia che gioca 30' su 120 e va a centimetri dal diventare Campione del Mondo. La Fiorentina su certi giocatori ci punta, poi si tira indietro per uno, due, tre milioni. Il direttore sportivo o chi prende le decisioni, dopo aver ricevuto le relazioni dello scouting, deve prendere la valigetta e andare a vedere di persona i migliori. Così si diventa grandi. Amrabat? E' forte, ma lo è nel suo contesto. Thiago Alcantara, visto che si parla del Liverpool, è un giocatore che può giocare dappertutto. Amrabat può giocare nel Tottenham di Conte".

I giovani viola

"Un 2001, Enzo Fernandez, ha vinto il premio da miglior giovane ai Mondiali. Noi i 2001 li facciamo giocare solo in amichevole. Le nostre big fanno fatica a passare i gironi in Youth League. Casadei, il ragazzino dell'Inter, è andato al Chelsea e l'anno prossimo lo vedremo protagonista in Premier League. Ci vorrebbe il coraggio di portare in Parlamento non lo spalmadebiti, ma una riforma vera e propria".