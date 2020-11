G. Galli: “Due correnti in società destabilizzano l’ambiente. Serve il coraggio di dimettersi”

Intervenuto a Lady Radio, l’ex viola Giovanni Galli ha commentato il momento viola, con la panchina di Iachini che scotta: “Sembra evidente che Commisso non voglia cambiare, l’importante è che all’interno della società siano tutti d’accordo e che le notizie sull’esonero di Iachini siano rumors spinte dai social e dai tifosi. Allo stesso tempo non credo che nessuno sia contento che la Fiorentina sia a pari punti con lo Spezia, che è costato 10 milioni rispetto ai 120 viola escluso Pedro. Se invece in società ci sono due correnti, è un problema. Se qualcuno ha chiamato Prandelli, Juric, Sarri, e il presidente continua a sostenere Iachini, si deve dimettere perché questa strategia “personale” destabilizza il club. Chi agisce per conto suo fa il male della Fiorentina, vorrei una società solida che ha un’unica linea di condotta. Dire che Iachini rimane solo perché lo vuole Commisso non fa bene a nessuno, dai dirigenti ai calciatori, bisogna avere il coraggio di andare dal presidente e farglielo presente. Serve coraggio delle proprie azioni e delle proprie idee, a costo di andare via o di essere mandato via”.

