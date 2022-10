G. Galli: “Cabral professionista serio, se non gioca ora quando?”

L'opinione sul posto da centravanti, lasciato vacante da Jovic infortunato

Redazione VN

L'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio:

"L'Inter è quella squadra che tira fuori il meglio nelle serate di gala e magari inciampa quando nessuno se lo aspetta. Domani per loro è una partita importante per dare continuità e credere di poter rientrare nel giro scudetto. Potrebbe essere molto difficile per il viola soprattutto se Inzaghi deciderà di impostarla sulle ripartenze. Non credo che la prenderanno sotto gamba".

In attacco — "Dissi che Jovic avrebbe avuto bisogno di 5-6 gare di fila, ma nel momento in cui manca il serbo non vedere Cabral titolare vorrebbe dire metterci definitivamente una pietra sopra. Mi sembra che Cabral sia un professionista serio, a Lecce ha risposto presente dopo lo schiaffo dei quattro minuti contro gli Hearts. Le difficoltà sono della squadra, che non trova i tempi di gioco tali da far esprimere l'attaccante, che non è più Vlahovic ma ci sono le caratteristiche per indossare la maglia con onore".

Cambio preparatore portieri — "Terracciano magari aveva trovato certi equilibri, ma c'è Rosati che faceva il secondo a Porracchio, l'importante è dare continuità a quel tipo di lavoro, come quando arriva un allenatore nuovo. La crescita di Meret? Può essere merito di Rosalen Lopez, ex viola, che qua ebbe difficoltà solo con Lafont che non aveva voglia di lavorare. Ed è accompagnato da Sirigu che lo aiuta e da un'investitura che è stata fatta su di lui come unico titolare. Meret è il miglior portiere italiano, tecnicamente. Se avesse un po' più di personalità..."