G. Berti: “Christensen? Avrei fatto scelte diverse. Meglio Cerofolini”

Della questione portiere e non solo, a Italia 7è intervenuto l'ex viola Gianluca Berti: "Christensen? Io avrei fatto una scelta diversa. Avevano tutto il tempo per prendere un portiere da affiancare a Terracciano se si voleva alzare l'asticella. Terracciano ha fatto il titolare solo alla Fiorentina, è un portiere costante e in quest'ottica Cerofolini avrebbe potuto fare il Christensen di adesso. Martinelli? Va lasciato sereno, può solo che migliorare e a partire dall'anno prossimo dovrà andare a giocare con i grandi e fatto valorizzare. Va mandato in una società amica riconoscendogli un premio per farlo giocare, perché fargli fare il secondo non serve per la sua crescita. L'Empoli? E' in grande difficoltà, ha venduto tutti i migliori, ora ha ripreso Andreazzoli ma se la Fiorentina vuole vincere serve una partita importante. Il mister parla molto con i ragazzi, ha una sua filosofia ma non ha molta qualità".