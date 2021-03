Futuro Vlahovic, anche i bookmakers si dividono tra permanenza e altre soluzioni

Difficile, ma non impossibile. Ci hanno pensato i bookmakers a certificare le effettive possibilità per la Roma di acquistare Dusan Vlahovic la prossima estate. Come riporta calciomercato.com le agenzie di scommesse hanno quotato a 7.50 l’eventuale arrivo a Trigoria dell’attaccante della Fiorentina. Cifra identica per il Milan, principale rivale dei giallorossi sul serbo che, tuttavia, è molto probabile possa restare un altro anno in Toscana: la sua permanenza in Viola paga appena 2,50.

Più lontane le altre pretendenti in Serie A per il giocatore: a 9.00 il Napoli, a 20 l’Inter, al sicuro con la super coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Non mancano anche gli estimatori esteri, su tutti il Real Madrid (7,50). Occhio anche al Borussia Dortmund: il passaggio di Vlahovic in Germania è quotato a 16, ma un’eventuale partenza di Haaland potrebbe spingere il club giallonero ad accelerare un’eventuale trattativa.

CANOVI FRENA: “VLAHOVIC NON E’ PRONTO PER UNA BIG”