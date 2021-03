Dario Canovi, decano dei procuratori, è intervenuto oggi a TMW Radio. E ha detto la sua anche sull’esplosione di Dusan Vlahovic, già al centro delle voci di mercato: “E’ un giocatore di prospettiva ma un anno a Firenze ancora gli farebbe bene. Non lo vedo ancora pronto per una grande europea, rischierebbe di fare panchina. Fiorentina? Bisogna saper fare un progetto tecnico e seguirlo. Per il momento è stato sbagliato” dice Canovi.