Futuro Franchi, Nardella annuncia: “Pronto un progetto di riqualificazione”

Nuovi aggiornamenti sulla questione stadio ed in particolare futuro dell’Artemio Franchi. “La prossima settimana dovremo avviare formalmente la procedura di vincolo” ha detto stamattina Andrea Pessina, Soprintendente per la città metropolitana di Firenze. “È un fatto positivo” il commento di Dario Nardella che ha aggiunto: “La decisione della Soprintendenza permetterà di fare chiarezza una volta per tutte su quali interventi si possano o non si possano fare sul Franchi, mettendo a tacere una polemica infondata e inutile. Qualunque sia la decisione della Soprintendenza, già da ora confermo che il Comune porterà avanti, da solo o con l’intervento di privati, un progetto di riqualificazione che renda lo stadio più funzionale per ogni tipo di attività compatibile” le parole riportate dal Sito di Firenze. COMMISSO E IL NUOVO STADIO: “VA FATTO SUBITO”