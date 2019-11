Commisso sul nuovo stadio: “Troppa burocrazia, uccide gli investimenti. Dobbiamo farlo il prima possibile”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato una lunga intervista all’Associated Press. Il numero uno viola si è concentrato inizialmente sul nuovo stadio:

Il nuovo stadio? C’è troppa burocrazia, troppi livelli governativi che devono decidere. Tutto questo sta rovinando l’Italia. La burocrazia sta uccidendo gli investimenti. Dobbiamo farlo il prima possibile. Prima di tutto a causa della mia età. Secondo: non aspetterò dieci per costruire il nuovo stadio. L’ho già detto: se il prezzo non è giusto e i tempi non sono corretti, non voglio farlo. Ho parlato di due più due: due anni per il centro sportivo che faremo e altri due per lo stadio. Per quanto riguarda il centro sportivo, per la prima volta la Fiorentina avrà qualcosa di proprietà.