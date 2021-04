Futuro De Zerbi, entro giovedì l’incontro col Sassuolo. C’è anche la Fiorentina

Piace molto De Zerbi per la panchina viola

Ultime da SassuoloNews.net circa il futuro di Roberto De Zerbi, che è ancora una incognita: sul tecnico è in costante pressing lo Shakhtar Donetsk. Ma c'è anche la Fiorentina, specie nelle ultime ore. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro dell'allenatore neroverde. E' previsto infatti un incontro con Giovanni Carnevali per fare il punto della situazione, tra mercoledì e giovedì. La proprietà, con in testa Veronica Squinzi, spinge per la conferma dell'allenatore.