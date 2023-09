Frosinone, Di Francesco: “Vi svelo gli assenti. Italiano? Solo complimenti”

Il punto sugli infortunati — "I ragazzi sapranno domani chi giocherà. Tutti sanno come andare a giocare questa gara. Non ci saranno Lirola, Gelli, Harroui, Kalaj e Kaio Jorge, che ha avuto un problemino in settimana, spero di averlo con la Roma. Farò le mie considerazioni".

Momento Fiorentina — "Dentro la partita c'è una partita. Se devo valutare la Fiorentina dove forse hanno fatto meno bene è contro l'Udinese, ma fa parte di un percorso. E' stato bravo a capire che non erano in giornata e sono passati al 3-5-2, cosa rara. Condivido che abbia ottime soluzioni e ottime scelte, sono stati bravi a costruire la strada. Bisogna avere una rosa con doppioni per competere in tutte le competizioni. Mi aspetto una squadra aggressiva, che non ha paura di giocarsi i duelli a tutto campo, ricca di calciatori di qualità. Ne cito uno: Bonaventura. Hanno grandi qualità, sanno far gol lanciando i centrali. Gara difficile".

Che Frosinone servirà? — "Reinier sta crescendo in condizione e sono tutti ragazzi che mi stanno mettendo in condizione di avere tante scelte. Domani scende in campo il Frosinone contro una grande squadra, servirà il miglior Frosinone non il miglior singolo, perché affronteremo una squadra forte che se la gioca uno contro uno. Il Frosinone non può non scendere in campo mettendo dentro tutto quello che ha dal punto di vista fisico e psicologico. Per colmare il gap bisogna mettere tutto e di più, non esiste altro sistema. Ci alleniamo per andare più forte possibile".

Su Italiano — "Lo rispetto perché tra gli emergenti è sicuramente uno dei migliori. Forse abbiamo qualche principio di gioco differente, ma gli riconosco che le sue squadre sono riconoscibili e già per questo gli vanno fatti i complimenti".

Fiorentina forte sui calci piazzati... — "Abbiamo lavorato in questa settimana su questa direzione. Siamo molto attenti e accurati nel guardare questi dati. Non devo cambiare la nostra filosofia, ma bisogna tenerli in considerazione. Fanno tanti gol su calcio piazzato, ma ne subiscono anche tanti".

Il retroscena — "Sono stato molto vicino alla Fiorentina, perché sono anche stato a casa di Corvino e qualche giornalista mi ha beccato. Poi sono andato alla Roma per una questione di cuore".

Che partita si aspetta? — "Più che spregiudicata direi coraggiosa. Credo faccia parte della mentalità della Fiorentina e mi fa piacere che sia una caratteristica anche della mia squadra. O che si va in vantaggio o che si va in svantaggio non dobbiamo cambiare mentalità. Mi auguro che i tifosi si possano divertire e che possa prevalere una squadra, il Frosinone".

