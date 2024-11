Frey: “Firenze è casa mia. Vi racconto il mio arrivo alla Fiorentina”

"Sarebbe stato un sogno per noi averlo, abbiamo fatto tanto con pochi mezzi. Non oso immaginare cosa avremmo fatto con questo, avremmo passato moltissimo tempo assieme. Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi e al mister per la stagione, è bello vedere che arrivano i risultati. Oggi veder giocare la Fiorentina è tornato ad essere piacevole e divertente, la viola torna a dare fastidio alle grandi".

Sulla chiamata alla Fiorentina

"Arrivavo a Firenze con uno status importante. C'era un progetto di livello, e arrivò la chiamata dei Della Valle. Mi dissero che in 3 anni volevano arrivare in Europa, poi vidi gli acquisti. Ne frattempo stavano trattando per Prandelli, e me lo sono ritrovato qui. Poi dopo 6 mesi mi rompo il ginocchio e salto il mondiale. Lì sono stato messo alla prova. Non avevo la certezza di tornare a giocare. La Fiorentina mi aspettò e mi rinnovò il contratto. Con la città era stato amore a prima vista, ma lì volevo dare tutto proprio per la fiducia che la società mi aveva dato".