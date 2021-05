Frey diventa imprenditore. Dal calcio passa…al vino!

Frey, dai guantoni al vino: nuova avventura

Nuova avventura per l'ex portiere della FiorentinaSebastièn Frey. L'ex estremo difensore gigliato infatti diventa imprenditore, infatti è entrato ufficialmente a far parte del team "Wine of the Champions" di Fabio Cordella, così come hanno fatto in passato campioni del calibro di Ronaldinho, Buffon e Sneijder. Anche Frey ha deciso quindi di affidarsi alla cantina dell'imprenditore e direttore sportivo salentino, grazie al quale potrà sfoggiare vini di ogni tipo, dal bianco al rosso. Curioso anche il design dei prodotti, con le bottiglie targate "Seba Frey" ce ne sarà davvero per tutti i gusti.