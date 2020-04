Frey: “Boruc? Mi è sempre stato sulle p***e! A cena con noi inviterei Jorgensen… per portarci a casa”

Sebastian Frey è stato, come detto, ospite oggi con Adrian Mutu dei colleghi di Radio Toscana. Questi alcuni dei passaggi più divertenti dell intervista:

Un aneddoto ancora mai raccontato? Ne abbiamo detti tanti con Adrian e gli altri, in questi giorni. Li ricordiamo con piacere perché la forza di quel gruppo era proprio nello spogliatoio. Eravamo sempre tutti insieme: in ritiro, al ristorante etc. Non potevano fare la multa a tutti. E poi il campo, la domenica, ci dava ragione. Boruc mi è sempre stato sulle palle: era un egoista e non aggiungo altro, sennò mi fate fare polemica. Questo è Mutu che mi stuzzica (ridono entrambi n.d.r). Se siamo sempre andati d’amore e d’accordo come ora? No, in campo ci mandavamo spesso a quel paese, volevamo vincere e la testa calda di tutte e due non aiutava. Adrian mi faceva rosicare, era un po’ il mio difetto. Sapeva stuzzicarmi, i tasti da toccare per farmi arrabbiare li conosce ancora bene.Approfitto di nuovo per fare gli auguri a Giancarlo Antognoni, dopo averglieli fatti in privato. E’ una bandiera vera, l’unico 10 della Fiorentina. Sono contento sia un simbolo della nuova Fiorentina. A cena fuori con Adri? Inviterei Vargas, ma anche Jorgensen, così almeno sarei sicuro di tornare a casa. Dragowski? I sei mesi ad Empoli lo hanno fatto crescere tanto, la Fiorentina ha deciso di credere in lui e il polacco ha ripagato la fiducia della società viola.