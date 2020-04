Mutu e Frey ancora mattatori! Adrian: “Gasp? Seguo con interesse la sua Atalanta. Chiesa mi piace, ma ai viola consiglio…”

Sebastian Frey ci ha abituato in questi giorni adirette Instagram davvero spassose, in compagnia di tanti ex viola. Ultimo in ordine di tempo Manuel Pasqual. Oggi pomeriggio l’ex portiere francese ha coinvolto di nuovo Adrian Mutu, con i due che sono stati ospiti ai microfoni di Radio Toscana. Queste alcune battute del fenomeno rumeno:

Gasperini? Non mi sta antipatico, quel che sta facendo è eccezionale. Per la mia nuova carriera sto studiando quello che è riuscito a fare all’Atalanta.

La partita più emozionante? Ce ne sono tante, soprattutto nelle notti di Champions. Poi come dicevamo con Seba l’altro giorno c’è quella partita col Bayern che proprio non mi va giù. Quante bestiemme abbiamo tirato dopo il goal di Robben a Firenze (ridono n.d.r)

Se mi manca Firenze? Sono due anni ormai che non ci torno, prima stavo negli Emirati. Appena finisce la quarantena non vedo l’ora di tornare per farmi una fiorentina enorme. Degli ex compagni di squadra per una cena chiamerei Dainelli, che è già a Firenze, e Ufo.

Chiesa? Mi piace tanto, penso sia un grande giocatore, spero che la Fiorentina possa tenerlo a lungo e costruisca attorno a lui una bella squadra.

Un nome dell’under 21? Ce ne sono tanti fra quelli che alleno, ma dico Denisman della Steaua di Bucarest. Ricordatevelo perché per me diverrà un grande campione.