Frey: “Bonaventura come Borja. Immaginate dove saremmo arrivati col Viola Park?”

Squadra

"Sono molto contento e mi permetto di fare un paragone: io rivedo Borja Valero in Jack Bonaventura. Si è preso la squadra in mano, non è più giovane ma ha raggiunto l'apice della sua carriera con accanto un ragazzo fenomenale come Nico Gonzalez. In questo momento, Italiano è l'allenatore giusto, e lo dimostra anche la trasformazione di Quarta. Sarei stato contento con un punto, invece se non avessimo vinto ci sarebbe stato da arrabbiarsi. Champions? Conosciamo bene la piazza, magari a volte manca un po' di equilibrio. Io credo che un passettino alla volta è la cosa giusta, cerchiamo di arrivare in Europa League che sarebbe lo step successivo. E poi ci risentiamo tra un paio d'anni... Christensen? Non alza il livello, non ho capito l'acquisto. Terracciano sta facendo bene e si è guadagnato ancora la maglia da titolare".