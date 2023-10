Freitas: “Mi aspettavo di più da Beltran. Italiano però può fare a meno del 9”

"Per me è sempre un piacere parlare con i fiorentini. Una gara dopo una sconfitta a sorpresa è la miglior medicina. Arriva subito una partita importante, è sempre fondamentale affrontare partite europee. Il nome non è così blasonato, anche se dopo il Partizan e la Stella Rossa ci sono loro. Ma credo che la Fiorentina possa tornare alla vittoria. Il passato conta poco, quello che conta è il campo. Quando l'arbitro fischia è tutto un altro conto, oggi poi senza vincere i duelli e essere intensi è difficile. Poi arriva il talento, ma da solo non basta. In ogni periodo di crescita c'è sempre un calo inaspettato . La Fiorentina non è ancora sul livello dell'Inter, per esempio. Però la crescita è evidente, tutti possono avere un calo. Ma la qualità del gioco si vede, giocatori si vede che giocano un calcio che gli piace"

Su Kayode e Italiano: "Lo avevo già visto in nazionale contro il Portogallo, e mi era piaciuto. In Italia non arriva spesso un giocatore di 18 anni a quei livelli, ma per me è tutta una questione di opportunità. Bravi quelli che hanno fatto la scommessa Kayode, serve al calcio italiano. Mi aspettavo di più da Beltran Nzola lo vedo meglio in trasferta con più spazi. Italiano ha un'idea del calcio di Italiano, è un calcio creativo. E fino ad ora ha trovato i giocatori adatti, non da un'importanza fondamentale ai 9 pesanti, alla Batistuta per esempio. Però valorizza ragazzi come Nico e Bonaventura."