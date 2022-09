Freitas: “Il lavoro di Italiano darà risultati, serve pazienza. Jovic…”

"A Firenze è difficile sposare l'ambizione della città e dei tifosi, che vogliono risultati immediati, con le capacità intrinseche e potenziali della squadra. Jovic lo ha spiegato bene, viene da anni difficili e ha bisogno di tempo, però è stato presentato come il nuovo Batistuta o Vlahovic, è difficile arrivare e segnare subito. Ai miei tempi in attacco c'erano Muriel, Vlahovic, Chiesa e Simeone, un attacco forte ma acerbo ed i tifosi non erano contenti perché volevano risultati immediati. Il lavoro di Italiano è di grande qualità e darà risultati, al momento la Fiorentina non è al livello delle qualità potenziali individuali, serve pazienza".