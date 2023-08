Freitas: “Cabral, in Portogallo è più facile segnare. Beltran? Ecco chi mi ricorda”

"Cabral al Benfica? Operazione risultato della cessione di Ramos al PSG, l'ennesima grande cessione in casa Benfica dopo Enzo Fernandez, Joao Felix e Nunez, quasi 400 milioni con quattro calciatori. È riconosciuta la difficoltà di segnare in Italia, soprattutto in una squadra che non va oltre il settimo posto, mentre in Portogallo è semplice farlo in una top del campionato. Beltran? Giocatore da spazi stretti e spazi lunghi, porta il pressing, mi ricorda Lisandro Lopez, può fare benissimo in qualsiasi squadra, non è inferiore Retegui appena arrivato".