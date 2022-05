Freitas: “Biraghi degno erede della fascia. Cabral? Non ideale per i viola”

L'ex dirigente sportivo viola, Carlos Freitas, ha parlato della grande stagione della Fiorentina, di Biraghi come capitano e dell'adattamento di Cabral al gioco di Vincenzo Italiano

Redazione VN

L'ex dirigente sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, per parlare di molti temi legati alla sua ex squadra. Ha iniziato parlando della ritorno in Europa: "La Fiorentina ha raggiunto un traguardo meritato in questa stagione, fatto di alti e bassi. Raggiungere una competizione europea è sempre motivo di orgoglio, la gente deve essere contenta. Poi ovviamente l'Europa League o la Champions sono meglio, ma niente è da buttare".

Poi analizzando la stagione: "Interessante come Italiano abbia gestito tutta la stagione, giocando un calcio propositivo. Per Terracciano stagione importante e di conferma. Ma soprattutto sono felice per Biraghi. È un degno erede per la fascia da capitano e un grande uomo".

Su Cabral: "Sono sicuro che la dirigenza abbia fatto il meglio per la Fiorentina. Quando si parla di Cabral, dobbiamo capire le idee dell'allenatore. Per raggiungere l'obiettivo dobbiamo trovare i giusti calciatori da adattare al sistema tattico di Italiano. Lui, secondo me, non è l'ideale per il calcio italiano. Però spesso dobbiamo aspettarli i giocatori che arrivano dall'estero".

Infine sui portieri: "Dragowski ha sempre dimostrato le sue qualità. La scelta di non farlo giocare di Italiano può starci. Terracciano non ha disdegnato. Le scelte vanno prese per rendere felici entrambe le parti e il fatto di farlo partire, mi sembra la più giusta".