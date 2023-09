Fratelli d’Italia: “Definanziamento Franchi? Proveremo a rimediare”

"Stiamo cercando una soluzione, ma se uno fa un disastro, prende il Pnrr e chiede una cosa impossibile per l'Europa...". Con queste parole il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in merito al progetto di restyling dello stadio Franchi di Firenze e al definanziamento di 55 milioni. "Proviamo a rimediare, poi però dal sindaco Nardella arrivano insulti per il governo. Noi comunque pensiamo a Firenze. Da politico fiorentino se la città perde 55 milioni mi dispiace, proveremo con mille sforzi a rimediare - ha aggiunto Donzelli -. Poi vedremo se i 55 milioni andranno allo stadio o ad altro. Stiamo provando a rimediare ad un disastro firmato Dario Nardella". Fonte Italpress.