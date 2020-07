Franck, guarda chi c’è! Mandzukic, sondaggio viola. E quel precedente di Luca Toni…

Mario Mandzukic, è questa l’ultima suggestione della Fiorentina per l’attacco. Anzi, si tratta di un vero e proprio sondaggio per capire se ci sono margini per portare il croato a Firenze. Dopo appena sei mesi in Qatar, dove era andato con un contratto da diciotto mesi e un ingaggio complessivo da dieci milioni, l’attaccante ha fatto marcia indietro. Ha deciso di rescindere e di mettersi nuovamente in discussione in Europa. Una scelta simile la fece Luca Toni, allora trentacinquenne, quando lasciò Dubai e approdò a Firenze per la seconda volta. Fece otto gol, poi andò a Verona e vinse la classifica cannonieri. Ecco, Mandzukic negli anni alla Juventus non è stato implacabile come Toni. Innanzitutto perché Allegri gli ha cambiato ruolo, dirottandolo verso la corsia esterna sfruttando tutto il suo furore agonistico. Ma la sua carriera parla chiaro: i gol segnati sono tanti, in campionato e nelle coppe. E determinante è stata la sua posizione per aiutare la Juventus a vincere scudetti su scudetti.

La Fiorentina ci pensa, è chiaro che l’aspetto economico andrebbe messo in primo piano perché l’investimento sarebbe senza possibilità di tornare indietro. A trentaquattro anni il croato potrebbe aiutare i viola sotto tanti punti di vista. Ma il primo a dover accettare un impiego diverso dovrebbe essere proprio lui. Non la star del gruppo, ma giocatore esperto al servizio degli altri. In ogni casi i buoni motivi per fare l’affare, sulla carta, ci sono tutti. Intanto ritroverebbe Franck Ribery, compagno di squadra per due anni al Bayern Monaco. Gli assist del francese sono stati decisivi per il suo rendimento in Bundesliga. Poi c’è l’aspetto di immagine e di prestigio: portare in casa un altro campione di questo livello aiuterebbe la Fiorentina a far crescere ulteriormente la propria immagine, cosa già avvenuta proprio con Ribery. Non ultimo il piano tecnico. Insieme a Vlahovic e Kouamè, ammettendo una partenza di Cutrone, Mandzukic sarebbe un profilo totalmente diverso. Potrebbe inoltre aiutare i due giovani, specie Dusan, a migliorare. Già, l’attuale centravanti qui a Firenze non ha mai avuto un compagno esperto che potesse insegnarli i trucchi del mestiere. E infine la mentalità: il croato non ci sta a perdere nemmeno in allenamento. Guardare i video sul web per credere.