Anche la Fiorentina pensa a Mario Mandzukic: la situazione

Mario Mandzukic pochi giorni fa annunciato di aver rescisso il contratto con l’Al-Duahil dopo sei mesi ed è quindi ora nella lista degli svincolati. Le pretendenti non mancano, nemmeno in Italia. Il Benevento ha già avviato alcuni sondaggi per tastare il terreno, anche se la trattativa appare complicata. La novità delle ultime ore riguarda invece la Fiorentina: anche il club viola ha sondato la pista per capire se l’operazione sia fattibile. Lo riporta gianlucadimarzio.com. (LA SCHEDA DI MANDZUKIC SU TUTTITALENTI.COM)