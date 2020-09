Franchi, tanto degrado e… un fico ai piedi della Fiesole. Nardella: “Serve profonda ristrutturazione”

Passano i mesi, i primi senza calcio causa lockdown e quelli successivi senza tifosi, ma la situazione non è cambiata. Anzi, a dirla tutta è decisamente deflagrata in peggio per quel che riguarda lo stato dell’arte sulle condizioni dello stadio Artemio Franchi. L’edizione del TG Rai Toscana testimonia come l’impianto a Campo di Marte e gli spalti versino in una situzione al limite della praticabilità. Infiltrazioni di acqua, bagni fatiscenti, cavi scoperti, pezzi di cemento che si staccano da pareti e soffitti, ruggine e addirittura… un albero di fichi. Ebbene sì, ai piedi della curva Fiesole, al confine con il terreno di gioco, è spuntato un fico alto ormai un metro e mezzo. Tutto questo nonostante la manutenzione ordinaria dei tecnici del Comune, che continua ad investire soldi in una struttura vetusta e degradata. E pensare che tutto ciò sia avvenuto in soli sette mesi (dall’ultima gara con i tifosi sugli spalti, con la Spal il 16 febbraio n.d.r.) è significativo: il Franchi rischia senza calcio di fare la fine del Flaminio. Ma – si chiede l’emittente – conviene investire ancora in questo stadio? La risposta la dà Nardella: “Le immagini dimostrano che anche gli sforzi che abbiamo, tantissimi fino ad ora, fatto non bastano. La vera soluzione è solo una profonda ristrutturazione di questo impianto“.

