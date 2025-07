Franchi, ok ai fondi: ma il parcheggio da 3.000 posti resta un’incognita

Mentre Firenze festeggia il ritorno dei 55 milioni di euro per completare i lavori dello stadio Franchi, resta ancora irrisolto il nodo del parcheggio da 3 mila posti previsto lungo via Campo d’Arrigo, a Campo di Marte. Un’infrastruttura considerata fondamentale sia per i tifosi che per i residenti della zona, specie nei giorni di partite e grandi eventi.