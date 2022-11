Franchi, Nardella: ”Fiorentina favorevolmente colpita. Trasloco? Decidono loro”

Fiorentina

“Con la Fiorentina abbiamo un’agenda di incontri che stiamo svolgendo, ovviamente dovremmo presto arrivare a prendere alcune decisioni insieme fra come gestire le partite della Fiorentina in concomitanza con il cantiere e come strutturare ed impostare la convenzione per la concessione dello stadio, da parte del Comune, nei prossimi anni, la legge prevede un massimo di 50 anni. Voglio ricordare che il Comune resterà proprietario dello stadio ma la Fiorentina avrà, in quanto concessionaria, il controllo totale dello stadio e di tutte le strutture interne che hanno una rilevanza economica. Quindi il nuovo stadio sarà un valore aggiunto per la squadra e per i progetti sportivi della squadra. Il nuovo stadio consentirà alla squadra di avere piu’introiti e quindi poter anche investire ancora di piu’ sulla squadra per la felicità dei tifosi”.