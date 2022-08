Franchi mezzo vuoto col Twente? Il dato sui biglietti venduti

C'è ancora tempo ma, per il ritorno in Europa, forse ci si aspettava qualcosina in più in termini di tagliandi venduti in vista di Fiorentina-Twente. Secondo quanto racconta Radio Bruno, alle 17:00 di questo pomeriggio erano solamente 15mila i biglietti venduti per la gara del Franchi. Grande affluenza, invece, per quanto riguarda gli olandesi. Con il settore ospiti che si appresta ad accogliere 2.400 tifosi. Ci si augura che nelle prossime ore il tifo Viola risponda presente.