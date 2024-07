Franchi, guerra giudiziaria mentre i lavori vanno avanti in Fiesole: le ultime

Lo stadio si fa terreno di gioco di una battaglia legale e non, come sempre è stato, di una partita tra la Fiorentina e gli ospiti

Muro contro muro sulla questione Franchi , sulla quale aggiorna il sito firenzedintorni.it : la Fiorentina ha deciso di dar seguito al suo avvertimento e ha portato in tribunale la richiesta per l'interruzione dei lavori di restyling, mentre l'avvocatura comunale è stata incaricata formalmente di opporsi anche con la nuova sindaca Sara Funaro al comando.

Quali sono le posizioni

La Fiorentina non è convinta: ci sono punti non chiari nel progetto e soprattutto manca una parte di fondi. Palazzo Vecchio, invece, taccia la società viola di cambiare idea troppo spesso, tanto da aver firmato la convenzione riguardante le partite da giocare in casa a capienza ridotta. I lavori, in linea teorica, dovrebbero essere completati entro il 2028 e proseguono tutti i giorni.