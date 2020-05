“Cittadella dello sport a Campo di Marte? Che senso ha se non ci sarà più la Fiorentina”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato anche dell’eventuale realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio:

Se bisogna andare a Campi, ci andremo. La cosa grave è l’ottusità della politica. Non ce l’ho con il soprintendente Pessina, ma con chi permette di considerare monumento intoccabile il Franchi. Non ho mai visto una persona in coda per vedere lo stadio. La politica si conferma il nostro anello debole. Salviamo le scale, ma rifacciamo il Franchi che deve essere moderno. Sono sicuro che Nervi sarebbe d’accordo. Nardella ha detto che a Campo di Marte nascerà la cittadella dello sport? Che senso ha se la Fiorentina non giocherà più al Franchi.