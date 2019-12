Franchi deteriorato? L’ACCVC chiede chiarezza con una lettera aperta

A seguito dell’articolo pubblicato su La Nazione questa mattina a proposito della bocciatura del restyling dello Stadio Artemio Franchi da parte della Soprintendenza, l’Associazione Centro Coordinamento Viola Club, nella persona del Presidente Filippo Pucci, chiede chiarezza sulla seconda parte dell’articolo nel quale si evidenziano le criticità e il deterioramento di più settori del nostro stadio. A tutela dell’incolumità di tutti i tifosi, chiediamo a Soprintendenza e Comune di Firenze – in qualità di proprietario dell’impianto – cosa s’intenda per “condizioni critiche” e se lo stesso Comune è a conoscenza delle suddette condizioni. Sopra ogni cosa ci preme che i nostri tifosi non corrano alcun pericolo, ci aspettiamo dunque risposte chiare ed esaustive in merito.