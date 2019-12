Franchi, restyling bocciato. No della Soprintendenza, ma si deve intervenire per… conservare

Il restyling del Franchi “non si può fare”. Come si legge su La Nazione è arrivato informalmente il no della Soprintendenza al progetto firmato Casamonti. Nella relazione di 15 pagine stilata da Paola Ricco e Valerio Tesi, non viene reso esplicito il niet sulle modifiche alle curve che risultano gli elementi architettonici maggiormente deteriorati. Ma allo stesso tempo la risposta negativa si evince dal fatto che «la Soprintendenza non ritiene possibile demolire in maniera estesa le curve, in quanto parte integrante del monumento». Il Franchi resta comunque un progetto di cantiere, da rendere maggiormente fruibile e da risanare per proteggerlo dall’usura del tempo. Il quotidiano specifica dunque che la relazione non indica nello specifico dove si può agire, ma sancisce il valore culturale della struttura nel suo insieme. Si deve agire, perché l’impianto ha bisogno di cure.