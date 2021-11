Franchi, che abbraccio alla Fiorentina: record di spettatori. I vip…

Record di tifosi allo stadio

Record di spettatori questa sera allo stadio Artemio Franchi, in occasione del big match tra Fiorentina e Milan: come comunicato dalla società viola all'intervallo della gara, sono stati in tutto 32.567 i tifosi presenti oggi allo stadio, derivati anche dai 10.363 mini-abbonamenti staccati nelle scorse settimane e dei 22.204 tagliandi singoli staccati per l'evento. Mai in questa stagione era stato toccato un numero così alto di presenze per una sfida interna dei viola. Non è mancato neanche l'apporto dei tifosi vip, con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni presenti allo stadio.