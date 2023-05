Franchi, anche oggi buona risposta da parte del pubblico

Per Fiorentina-Udinese previsti circa 27.000 spettatori al Franchi

Per Fiorentina-Udinese saranno circa 27.000 gli spettatori presenti al Franchi. Come scrive La Nazione, anche oggi la risposta del pubblico fiorentino sarà buona, vista l'importanza relativa della gara e le condizioni meteo non proprio ottimali. Il dato - si legge - è destinato a crescere con i biglietti che verranno venduti a ridosso del match.