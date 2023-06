Franchi, altri 15 giorni per portare le offerte di restyling. Il ricorso…

Il Comune di Firenze dà 15 giorni di tempo in più alle aziende che si sono prequalificate alla gara d’appalto integrato (progettazione esecutiva + realizzazione lavori) da 170,5 milioni per il restyling dello stadio Artemio Franchi, e che avrebbero dovuto presentare le offerte entro il 13 giugno. Ora - scrive l'edizione toscana de Il Sole 24 Ore - in virtù di un provvedimento dirigenziale del 9 giugno scorso firmato dal direttore generale Giacomo Parenti, il termine è stato prorogato al 28 giugno per venire incontro – si legge nell’atto – alle richieste avanzate dalle stesse aziende. Il Comune - si legge - ha “ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta, vista la complessità della vicenda, della prestazione da realizzare e del successivo lavoro da svolgere”. La realizzazione dell’opera, ricorda il Comune, è “comunque legata alle strettissime tempistiche dettate dai finanziamenti a tal fine concessi” (cioè a quelli del Pnrr). Resta inalterato il problema dei 55 milioni di risorse Pnrr (salite a 70,3 milioni con la revisione-prezzi) revocate con decreto ministeriale del 28 aprile scorso dal Governo, e dunque mancanti, che sembra indurranno Palazzo Vecchio a effettuare l’aggiudicazione solo di alcuni lotti dei lavori (quelli coperti da finanziamento), in attesa di trovare una soluzione.