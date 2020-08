FOTO VN – Fiorentina, allenamento mattutino: Ribery assente

Inizia un’altra giornata di avvicinamento alla nuova stagione per la Fiorentina targata Iachini. Come di consueto noi di Violanews.com siamo in prima linea per raccontarvi tutti i dettagli ed indiscrezioni.

La squadra è arrivata in pullman dal ritiro di Villa Olmi intorno alle 8 ed in questo momento sta svolgendo la seconda tornata di tamponi. Oggi prevista doppia seduta. Al centro sportivo sono presenti anche il direttore sportivo Daniele Pradè e il direttore generale Joe Barone. Presto nuovi aggiornamenti.

Ore 11.10 – Allenamento in palestra per il secondo gruppo. La Fiorentina non lavorerà al Franchi. Dopo la seduta mattutina, i calciatori pranzeranno al centro sportivo, per poi scendere nuovamente in campo nel pomeriggio.

Ore 10.50 – Ribery non è presente al centro sportivo “Davide Astori”. La Fiorentina gli ha concesso due giorni liberi per andare a Monaco di Baviera affinché possa sistemare tutto sui fronti famiglia e trasloco. E’ atteso di ritorno giovedì.

Ore 10.48 – Domenica sera la Fiorentina giocherà un’amichevole contro la Primavera di Alberto Aquilani. Previste amichevoli ogni domenica.

Ore 10.05 – La Fiorentina si appresta ad iniziare la seduta mattutina di allenamento. Qui sotto: mister Giuseppe Iachini. La squadra si allena a gruppi. Nel primo bus presenti 16 calciatori: Terracciano, Dragowski, Castrovilli, Vlahovic, Sottil, Kouamé, Dabo, Lirola, Ranieri, Duncan, Terzic, Zurkowski, Amrabat, Cutrone, Cristoforo, Venuti.