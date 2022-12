FOTO VN – Qui Bucarest, arriva anche la Fiorentina all’Arena Nationala

E' arrivata anche la Fiorentina all'impianto di Bucarest. Come possiamo vedere dalla foto del nostro inviato allo stadio Arena Națională, i viola si sono posizionati sugli spalti per assistere alla prima sfida del triangolare tra Rapid Bucarest e Borussia Dortmund. Il calcio d'inizio per la prima sfida dei gigliati contro i tedeschi è in programma alle 13:30.