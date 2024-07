FOTO VN – Prima uscita in viola per Pongracic, eccolo a vedere la partita

Oggi al Viola Park la Fiorentina scende in campo contro la Reggiana, segui qui il live. Ma al centro sportivo non ci sono solo i titolari e chi scenderà in campo. Ma s sono riviste alcune facce come Barak, e non solo. Sugli spalti c'è anche Marin Pongracic presente per la sua prima uscita in viola, e studiare da vicino i suoi compagni di squadra