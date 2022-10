FOTO VN – Piazza Duomo tinta di granata: Hearts, che invasione dalla Scozia

Come è possibile vedere dalle immagini qua sotto, realizzate dal nostro inviato, i sostenitori degli Hearts sono accorsi in gran numero per la gara contro la Fiorentina e hanno colto l'occasione per visitare Firenze e vivere un'esperienza che lega cultura e sport. Nelle immagini, ecco Piazza Duomo praticamente colorata di granata ("maroon"), e alcuni vessilli e striscioni appesi di fronte al Battistero.