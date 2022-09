FOTO VN – Nico in borghese: l’esterno argentino non riesce a rientrare

Non ci sono buone notizie per Nico Gonzalez, ala della Fiorentina ferma dalla seconda di campionato a Empoli, quando è entrato negli ultimi minuti e mai impiegato da titolare in campionato fino ad ora. In occasione dell'allenamento di rifinitura di oggi, vigilia dell'impegno di Conference League contro il Basaksehir a Istanbul, l'argentino non ha lavorato coi compagni, presentandosi a seduta terminata al centro sportivo in borghese come si può notare dal nostro scatto in evidenza.