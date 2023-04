FOTO VN – Il Lech Poznan “testa” il campo del Franchi

Rifinitura in corso per il Lech Poznan sul prato dello stadio Artemio Franchi. Domani la gara di ritorno dei Quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina, dopo l'1-4 dell'andata in favore dei viola. Ecco le immagini Violanews con la squadra radunata al centro da mister Van den Brom prima dell'allenamento.