FOTO VN – Il giovane portiere Vannucchi in sede, primo contratto in arrivo

Stamattina al centro sportivo Astori si è fatto vedere il giovanissimo portiere classe 2007 Tommaso Vannucchi, talento che ha destato nel recente passato anche l'interesse del Psg: per lui è in arrivo il primo contratto da professionista, con la Fiorentina che crede moltissimo in lui come nel 2006 Martinelli per il futuro della porta viola.