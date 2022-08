FOTO VN – I tifosi viola sotto sorveglianza fuori dallo stadio del Twente

Come da ordinanza del sindaco, i tifosi della Fiorentina in trasferta a Enschede sono stati presi in consegna dalla polizia alla stazione e sono stati scortati direttamente allo stadio. Come si vede nella foto Violanews, i supporters viola sono stati raccolti dietro ad un cancello poco distante dall’ingresso del settore ospiti dello stadio del Twente.