FOTO VN – Tifosi esasperati, lo striscione: “Il nostro amore è infinito, la pazienza no. Svegliatevi”

Non si fa attendere la reazione dei tifosi viola, in particolare di quelli che popolano la Curva Fiesole, cuore del tifo della Fiorentina. Vi proponiamo la foto dello striscione apparso poco fa nei pressi dello Stadio Franchi, opera appunto del gruppo 1926 Curva Fiesole. Ieri sera all’arrivo dalla squadra presso la stazione di Campo di Marte nessun tifoso era presente e forse è stato meglio così perché in città non era stata presa bene l’ennesima sconfitta senza nessuna reazione da parte del gruppo guidato da Cesare Prandelli.

Turrini: “La Fiorentina è condizionata da un blocco mentale. La rosa può ambire…”