Il Viola Village di Moena non è solamente un punto di ritrovo per tutti i tifosi Viola. È anche in grado di regalare sorprese e personaggi di un certo calibro. È il caso del pomeriggio di oggi, quando sul palco si è presentato il producer e giudice di X Factor Hell Raton. Alle 19:00, inoltre, è previsto anche uno scambio di maglie con Capitan Biraghi.