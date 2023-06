E' iniziato alle ore 11.30 circa l'allenamento della Fiorentina all'interno dello stadio "Artemio Franchi" nel giorno del "Media day"organizzato dalla società viola alla vigilia dell'ultima giornata di campionato contro il Sassuolo e a una settimana della finale di Conference League. Presente in campo anche Aleksa Terzic come si può notare dalla foto in evidenza. Scongiurata l'ipotesi infortunio.