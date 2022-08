FOTO VN – Dirigenza viola a Enschede, Pradè assente (ma è in Olanda)

Come potete vedere dalle foto realizzate dal nostro inviato in Olanda, Joe Barone e Nicolas Burdisso, dg e dt viola, sono allo stadio in occasione dell'allenamento di rifinitura della Fiorentina in vista della partita di domani. Assente il ds Pradè, che però, come abbiamo appreso, si trova comunque a Enschede pur non essendo nell'impianto. Niente missioni altrove, tutta la dirigenza è al seguito della squadra.