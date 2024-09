FOTO VN – Commisso, Ferrari e…De Gea: tutti al Viola Park per la Femminile

Commisso, Ferrari e De Gea presenti al Viola Park per la sfida di Champions League della Fiorentina Femminile

Per l'importantissima partita della Fiorentina Femminile valevole per l'accesso alla Champions League, presenti sugli spalti molti volti noti del mondo viola. In tribuna della stadio Curva Fiesole presenti il presidente Rocco Commisso (con la moglie), il direttore generale Alessandro Ferrari e il portiere David De Gea.