FOTO VN – Buso premia Martinelli al memorial Davide Astori

Questa mattina si è svolta la seconda edizione del memorial Davide Astori, evento in ricordo del capitano viola. Presente anche il giovanissimo portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli. Il portiere classe 2006, che ha esordito in Serie A all'inizio di giugno, è stato premiato dall'ex attaccante viola, Renato Buso, come Miglior Talento di Società Professionistica.