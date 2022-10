FOTO VN – Allenamento al Franchi, Igor e Barak ok. Ma c’è ancora un assente

La squadra viola si sta allenando in questi istanti allo stadio Artemio Franchi di Firenze in vista della delicata sfida di lunedì contro la Lazio. Secondo quanto raccolto da Violanews, alla seduta odierna stanno partecipando anche Igor e Barak che quindi dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Vincenzo Italiano. Non arrivano, invece, buone notizie sul fronte Sottil. L'esterno della Fiorentina continua infatti a non allenarsi in gruppo e per questo con tutta probabilità anche contro la Lazio non sarà della partita. Questi alcuni degli scatti targati Violanews che ritraggono i giocatori viola nel cammino verso lo stadio.