FOTO VN – Al CS arriva Beppe Galli, si parla di Cistana?

Il noto procuratore è appena arrivato al quartier generale della Fiorentina, possibile che l'argomento riguardi Cistana, suo assistito

Giornata di allenamenti al CS "Davide Astori" , ma non solo. Proseguono infatti gli incontri fra la dirigenza gigliata e i molti agenti di mercato che si sono affacciati in questi giorni dalle parti di Viale Fanti.

Stamani è il turno di Beppe Galli che ha da poco varcato il cancello dei "campini". Argomento dell'incontro potrebbe essere Andrea Cistana (SCHEDA), suo assistito. Il difensore centrale, di proprietà del Brescia, è tornato nel mirino della Fiorentina che potrebbe accelerare in questi giorni per portarlo in riva all'Arno. Galli inoltre gestisce la procura del classe 2002 Alessandro Bianco, convocato da Italiano per il ritiro di Moena.