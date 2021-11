FOTO VN – CS: un procuratore straniero chiede di incontrare il Dt Burdisso

La Fiorentina sta lavorando all'interno del CS Davide Astori, intanto ci sono visite di un procuratore straniero per il Dt Burdisso

La Fiorentina, dopo le parole di Italiano in conferenza, sta svolgendo la rifinitura all'interno del Centro Sportivo "Davide Astori". Intanto ci sono visite per il Dt Nicolas Burdisso: al CS è arrivato un procuratore straniero che ha chiesto di incontrare il dirigente gigliato - come confermatoci dalla stessa Fiorentina. Non siamo ancora riusciti con certezza a risalire alla sua identità. Intanto vi proponiamo gli scatti del nostro inviato che immortalano l'arrivo di questo misterioso uomo mercato ai campini viola.